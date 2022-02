Abogado Miguel Antonio Bernal afirma que la mora judicial tiene consecuencias negativas en la ciudadanía

El abogado y dirigente de la sociedad civil, Miguel Antonio Bernal, expresó hoy que el problema de la mora judicial en Panamá se mantiene, ya que hay recursos con meses y años sin resolver en la Corte Suprema de Justicia, lo que provoca afectaciones a las garantías y las libertades de los ciudadanos.

Indicó que la transición del sistema inquisitivo al penal acusatorio ha fracasado, pues no se han ejecutado una serie de cambios, ni Panamá ha aplicado convenciones internacionales en la materia que deberían utilizarse para actualizar nuestra normativa, al menos, a nivel de los códigos.

“Todo el sistema jurídico está al revés. En lo Penal, en lo Civil, en lo Comercial, en lo Administrativo. No veo la voluntad de ponerle orden, porque se cree que hacerlo es imponer cosas, como sucede con la pretendida ley de extinción de dominio, o la ley de facturación electrónica”, afirmó.

El abogado denunció que todo se hace de una forma que no guarda armonía y eso crea una serie de contradicciones que en el derecho se le llaman antinomias, lo que trae consecuencias que perjudican las garantías y las libertades ciudadanas.

Destacó que se debe poner en marcha una campaña para enseñar a la ciudadanía lo que es un hábeas corpus, porque conocería el daño que significa cuando se interpone este recurso y los funcionarios no cumplen con la ley del procedimiento.

Sobre recursos de nulidad y de inconstitucionalidad, señaló que ellos (magistrados) tienen una gaveta especial donde los esconden hasta tanto les convenga al Ejecutivo de turno o a ellos mismos, lo cual ya es una costumbre.

“El último ejemplo es la Ley Minera, con la cual se quedaron 9 años antes de publicarla en la Gaceta. Esa es la última modalidad que están practicando, es decir, se ponen de acuerdo para el fallo, pero no lo publican en Gaceta, y todos sabemos que mientras no salga en Gaceta no tiene ningún valor”, aseguró Bernal.

Manifestó que Panamá necesita un cambio constitucional e institucional, pues sin ello no se va a ningún lado, pero la gente prefiere quedarse con las cadenas que supone la actual Constitución que va a cumplir 50 años y fue “impuesta”.

Instó a promover cambios a través de la educación, la instrucción ciudadana y de una voluntad de hacer que este país salga adelante, “porque a cómo vamos, aquí va a venir un revolcón bien feo”.