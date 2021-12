Abogado Rubén Castrejo denuncia irregularidades en el proceso de audiencias de la operación Fisher

El abogado Rubén Castrejo, quien participa como uno de los abogados defensores en el proceso de audiencias de garantías a los 57 aprehendidos en la operación Fisher, denunció que hay una serie de irregularidades que han venido ocurriendo por parte del tribunal como parte del ministerio fiscal.

Según el jurista, se están violando los derechos y garantías en un sistema “llamado a velar y a proteger esos derechos y garantías tanto de las victimas como de los indiciados”.

Agregó que la juez de garantías, Teodolinda Cardoze, quien preside la audiencia, es la misma que ordenó los allanamientos, “por lo que esto vicia el proceso porque ella ordena los allanamientos y posteriormente los legaliza”.

También cuestionó que esta audiencia se esté desarrollando en la ciudad capital, alegando que en base al artículo 35 del Código Procesal Penal, la competencia territorial corresponde a Colón.

“Las cosas que empiezan mal terminan mal, allí hay personas que no tienen nada que ver con esta organización criminal y están allí sentadas porque tenían conversaciones con personas que no sabían cuál era su actividad empresarial o comercial, las tienen vinculadas de manera injusta. Hay un cabo de la Policía Nacional que no tiene mayor incidencia ni facultad para tomar decisiones en la Policía Nacional”, expresó.

Castrejo subrayó: “Estos casos tan grandes se anuncian con bombos y platillos y a la final no quedan en nada, lamentablemente es así, y puede ser que las personas que sí están vinculadas salgan porque se le están violando los derechos”.