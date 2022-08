Abogado Willy Cochez denuncia irregularidades en investigaciones, por defraudación Fiscal,de la DIG

El abogado y exdiputado Guillermo “Willy” Cochez, en entrevista con Radio Panamá, reaccionó ante una información divulgada sobre la posible evasión fiscal de la cadena de supermercados Super 99 y aseguró que estos casos deben ser investigados; sin embargo, dijo que también se tiene que investigar a otras empresas sin importar afinidades políticas o si donaron en campañas para miembros del gobierno actual.

Cochez destacó que la información publicada por el diario La Prensa, sobre la defraudación fiscal del Super 99 fue suministrada por e FBI y lamentó que “en Panamá si la información no proviene del extranjero nuestros Fiscales, nuestras autoridades no hacen absolutamente nada, y eso es penoso; es bueno que se condene que se investigue la defraudación fiscal”.

“Yo no sé si están persiguiendo nada más a Martinelli pero espero que a todos se le aplique la ley, a todos. Aquí cuánta gente no estará defraudado al fisco, y eso es preocupante porque son dineros que no se pueden utilizar para otras cosas; repito me parece bien que investiguen a todos por igual”, dijo.

Cochez denunció que presentó ante la Dirección General de Ingresos (DGI), del Ministerio de Economía y Finazas, dos denuncias contra una empresa “multimillonaria” de telecomunicaciones, donde hicieron operaciones por más de mil millones de dólares, pero la DGI insiste en no investigar porque son allegados al gobierno.

Añadió que en otra reclamación presentada ante la DGI se determinó una sanción por la defraudación del fisco por el orden de $1.2 millón de dólares, pero esta fue reducida a $60 mil dólares, por el hecho de que la “empresa está relacionada al PRD (Partido Revolucionario Democrático) y al vicepresidente José Gabriel Carrizo”.