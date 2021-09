Acodeco informa sobre las tarjetas de crédito con menor tasa de interés y anualidad

Celia Douglas

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) da a conocer el informe correspondiente a agosto del presente año, que compara costos, tasa de interés nominal y la anualidad de algunas tarjetas de crédito y financiamiento emitidas en la República de Panamá.

El informe detalla que la tasa promedio de interés nominal más bajas en el mercado para una tarjeta de crédito es de 13.50 % con el producto Visa o Mastercard cash black clásica o tradicional de la Cooperativa Profesionales R.L y de 16 % del Banco Nacional de Panamá; mientras que las más altas (28 %) es del Banco Ficohsa Panamá, y de un 25.85 % las de Banesco y el St. Georges Bank, con igual tipo de de tarjeta. En la Visa o Mastecard empresarial, corporativa o corporate, el Citibank, S.A. no cobra interés nominal (0.00 %).

Con relación al monto que el tarjetahabiente debe pagar en concepto de anualidad por poseer una tarjeta de crédito, el informe destaca que las más bajas corresponden a la Cooperativa EDIOACC, R.L. que no cobra anualidad en tres tipos de tarjeta Visa que mantiene (clásica, dorada u oro y platino). En la Visa o Mastercard clásica, esencial o estándar, Banco General y Credicorp Bank S.A., no cobran anualidad; en la empresarial o corporativa, Citibank N.A. exime de pago anual. En la dorada u oro, Credicorp Bank S.A.; y en la platino, Banco General y Credicorp Bank, S.A. no cobran anualidades.

Esta información está disponible en la página web www.acodeco.gob.pa para informar a los consumidores, sobre el estudio que se realiza en cumplimiento de la Ley 81 de 2009, tomando en cuenta también aspectos como los cargos, beneficios y características propias de los productos que ofrecen las entidades bancarias a fin de tomar la mejor decisión financiera.

La Acodeco recomienda a los usuarios considerar algunas variables como el costo por membrecía anual, cuánto se paga por una tarjeta adicional, el cargo por reposición, la tasa de interés nominal anual, el límite de crédito, el costo de seguro contra fraude, fecha de corte y pago, cargos por pagos atrasados y sobregiro.

El tarjetahabiente debe tener en cuenta que en el mercado panameño existe una gran oferta de diversos tipos de tarjetas de crédito y financiamiento con diferencias significativas entre las tasas promedios de interés, costos de anualidad, límites de crédito, y otros costos que esta conlleva.

La Acodeco recopiló de manera directa y a través de la Superintendencia de Bancos, las declaraciones juradas de aquellas entidades dedicadas a la emisión de tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento en el país. El informe completo consta de 24 páginas y está publicado en www.acodeco.gob.pa (portada - Otros Enlaces - Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito y Financiamiento).

