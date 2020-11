ACODECO mantiene monitoreo de precios de productos agrícolas en Merca Panamá y otros comercios

Celia Douglas

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, ha dicho que no hay motivos para acaparar productos, pues la producción se ha mantenido y el abastecimiento en los mercados ya se restableció.



Los precios de productos agrícolas se han estabilizado, a pesar de las afectaciones a la producción procedente de Tierras Altas y otras zonas afectadas por deslizamientos e inundaciones.



El jefe de Libre Competencia de Acodeco, Marcos Carrizo, señaló que el monitoreo de precios se mantiene en Merca Panamá y también supermercados.



Carrizo indica que no hay motivos para especular con los precios de productos agrícolas y que la población debe tomarse el tiempo para comparar los costos.



Mientras en la capital, las autoridades piden no especular con los precios ni acaparar productos agrícolas, las pérdidas han sido millonarias en varias provincias a causa del huracán ETA

Detalles del informe con Sergio Rivera