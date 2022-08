Acodeco y Gobernación encuentran alrededor de un 20% de anomalías por incumplimiento del control de precio

Desde hace varias semanas la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) se ha mantenido realizado diversos operativos de verificación de control de precios y margen de comercialización, y este miércoles 31 de agosto, continuaron con esta práctica.

El administrador general de la Acodeco, Jorge Quintero, explicó que hay entre un 15% y 20% de anomalías donde no se encuentran los productos que forman parte de la canasta básica de alimentos. Al mismo tiempo indicó que, si el agente económico no vende el producto, no tiene porqué tenerlo en el control de precio si no lo vende, "no estamos obligados a que el agente económico lo venda, pero si lo vende lo tiene que tener con el precio tope del decreto 13 o con el margen de comercialización indicado que es entre el 15% y 20%".

Quintero destacó que hasta la fecha se han visitado el 30% de comercios, por lo que han pedido el apoyo a los gobernadores de las provincias para realizar los operativos.

Indicó que las multas colocadas a los comercios dependen del tamaño de la empresa y la reincidencia.

En tanto, la Gobernadora de la provincia de Panamá, Carla García Bo, quien participó del operativo de este miércoles, detalló que hace dos semanas, hizo un recorrido con la Acodeco en seis corregimientos del circuito 8-3.

"Hoy vamos a peinar cuatro corregimientos que sería Río Abajo, San Francisco, Pueblo Nuevo y Parque Lefevre. Estamos con la junta técnica que nos brinda el apoyo. Como gobernadores debemos velar por el cumplimiento de las leyes y los decretos", comentó.