Además de los alcaldes, conozca a los 10 ediles mejores pagados del país y sus privilegios

Al igual que muchos alcaldes, un grupo de representantes de corregimiento cobran altas sumas en gastos de movilización y de representación. Por esta práctica, cobran más de $10 mil mensuales. Esa cifra es superior al salario completo de los ministros, el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Según datos recopilados y reportados por la Contraloría General en octubre pasado, los diez representantes mejor pagados del país son: Luis Díaz, de Buena Vista, Colón ($13 mil 750 al mes); Edgar Góndola, de Cristóbal, Colón ($13 mil 250); Senén Mosquera, de Curundú, Panamá ($10 mil 350); Noel Camargo, de Las Garzas, Panamá ($9 mil 350); Abdiel Sandoya, de Betania, Panamá ($8 mil 850); Ronald González, de Veracruz, Arraiján ($8 mil 530); Marcel Rivera, de Playa Leona, La Chorrera ($8 mil 450); Luz Denia Oliver, de Vista Alegre, Arraiján ($8 mil 200); Ismael Pérez Copete, de Iturralde, La Chorrera ($8 mil 50), y Marta Macías, de Barrio Sur, Colón ($8 mil).

Los montos corresponden a la suma de salario, gastos de representación y de movilización, y el pago de dietas por asistir a reuniones de consejos municipales.

Los representantes del distrito capital, al igual que los de Arraiján y La Chorrera, en Panamá Oeste, cobran gastos de movilización mensuales de $5 mil. Los de Colón, $3 mil 500 al mes.

De acuerdo con la publicación del diario La Prensa, lo que aumenta sustancialmente el ingreso mensual de los dos colonenses de la lista, es el gasto de representación.

Luis Díaz, del corregimiento de Buena Vista, es la autoridad local de todo el país que más cobra en concepto de gastos de representación: $7 mil 750 por mes. También recibe $3 mil 500 para gastos de movilización, $2 mil en salario, más otros $500 en dietas. Por eso sus ingresos se elevan a $13 mil 750. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el corregimiento de Buena Vista tendría, en 2020, una población de 17 mil 265 personas.

Edgar Góndola, representante de Cristóbal, también recibe una cifra similar en gastos de representación: $7 mil 250 por mes. Al igual que su colega, cobra $2 mil en concepto de salario, $3 mil 500 en gastos de movilización y $500 en dietas. Por eso recibe ingresos mensuales por $13 mil 250.

El resto de los representantes de ese municipio, 13 ediles, recibe $5 mil mensuales para movilización y $500 en dietas por asistir a reuniones. Este grupo no recibe gastos de representación. ¿Cuáles son los criterios para asignar estos emolumentos? ¿Por qué dos representantes cobran más de $7 mil en gastos de movilización? Este medio llamó ayer múltiples veces al alcalde de Colón, Rolando Alex Lee, pero no atendió. La Prensa también llamó repetidas veces al número de atención ciudadana de la Junta Comunal de Buena Vista, para hablar con el representante Díaz, pero no respondieron.

En Panamá, el distrito capital, el representante de corregimiento que más cobra es Senén Mosquera, de Curundú: $10 mil 450. Su salario está abultado por los gastos de movilización: $5 mil por mes. También recibe gastos de representación por $2 mil 500 y $850 en dietas por asistir a reuniones.