Adriana Angarita sobre suspensión de clases en Colón: 'Líderes gremiales deben buscar puentes al acceso educativo'

La experta en educación y directora de SénecaLab, Adriana Angarita, analizó este jueves la suspensión de clases en la provincia de Colón ante la huelga general que se ha dado desde hace tres semanas.

Resaltó que los padres de familia tienen una potestad que no se la puede quitar nadie, y es "la potestad del futuro de mi hijo, yo no puedo entregar la potestad de mi hijo a otra persona, nuestros hijos no pueden quedarse sin educación".

Manifestó que el tema de la educación es sencillo, sin embargo, se ha complejizado porque han intervenido intereses, pero cuando el interés es puro y hablamos de la educación de los niños y el futuro debemos unirnos en principios que no pueden cambiar, como lo es el acceso a la misma.

Según Angarita, con esta acción se está enviando un mensaje de que los niños colonenses no tienen acceso a la educación, por lo que debería generarse un diálogo y acercamientos con acciones puntuales, pero la educación no puede pararse.

"Cuando no hay educación, cuando los perdemos dentro del sistema, hay mucha cercanía a que estén en otras áreas donde no queremos tenerlos como las pandillas y la violencia", concluyó.