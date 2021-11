Adriana Angarita sugiere exámenes diagnósticos para conocer el estado de estudiantes que ingresan a universidades

La especialista en educación superior, Adriana Angarita expresó que hay que reforzar la educación impartida desde el colegio para conocer las deficiencias y aplicar exámenes diagnósticos en las universidades.

“Tenemos que ser conscientes de que, si el estudiante no viene con las competencias que en un examen de diagnóstico se puede evidenciar, hay que dedicar el tiempo para que puedan salir adelante y cumplan con ese perfil de egreso y que tanto se cuestiona en el sector productivo”, resaltó.

Acotó que hay egresados de universidades que tienen una brecha, “no tienen las condiciones, no realmente cumplen y venimos siendo una cadena donde todos nos echamos la culpa, pero no realmente accionamos en tener resultados diferentes”.

Angarita explica que al no tener exámenes de estado para saber cómo vienen los estudiantes de los colegios y qué colegios necesitan mejorar, hay que hacer algunos exámenes diagnósticos en las universidades y por supuesto, quienes no tengan la competencia deben reforzarla con cursos para nivelarlos y no cerrarle las puertas.