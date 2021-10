Aeropuerto de Tocumen aclara que no mantiene deudas con Odebrecht por la construcción de la Terminal 2

El Aeropuerto Internacional de Tocumen procedió con una resolución administrativa del contrato para la construcción de la Terminal 2 en contra de la empresa CNO, S.A. (Odebrecht). Esta última, expuso hace escasos días una serie de argumentos que revelaban que la culminación de los trabajos se debía al atraso de pagos por parte de Tocumen S.A.

La compañía Tocumen S.A. aclaró que no mantienen deuda con el contratista Odebrecht y a la fecha se ha pagado la suma de B/. 910, 767, 792. 38 de los 917 millones de dólares del total de contrato. Es decir, CNO, S.A. ha recibido el 99.2 % del monto total.



A través de un comunicado, emitido por las autoridades del Aeropuerto de Tocumen, indicaron que el dinero que no se ha terminado de saldar, forma parte de una porción de retenidos que contractualmente se reservan por Ley hasta el final de la obra para garantizar al Estado el cumplimiento cabal de todas las obligaciones. “Cabe resaltar que la devolución del 100% de los montos retenidos, se realiza posterior al Acta de Recepción Final de la Obra, firmada por las Partes y la Contraloría General de la República, según establece la Ley 22 de 2006”, recoge el escrito.



Las Obras del Programa de Expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen reflejan un avance del 99% desde febrero de 2020 y no registra avances significativos desde entonces a pesar de las adendas que se le otorgaron a la empresa.



Indican que a 90 días de inicio de esta administración, Tocumen S.A. autorizó la Adenda N°6 a CNO, S.A. con multa a partir del 01 de octubre de 2019 por incumplimiento en la entrega del proyecto al 30 de septiembre de 2019, según lo acordado en la Adenda 5.



Posteriormente, por situaciones de Covid-19, se autorizaron las Adendas 7 y 8, y aun así, 24 meses después del día 30 de septiembre de 2019 (Fecha de Entrega Final de las Obras según la Adenda 5), CNO, S.A. no concluye la Obra al 100%.



“El contratista recibió suficientes oportunidades y 3 adendas para concluir las obras a satisfacción, sin éxito a la fecha. El equipo profesional de Tocumen, S.A. ha tomado las previsiones para activar las garantías consignadas en el contrato a tiempo, y está preparado para concluir el proyecto garantizando la operatividad y puesta en marcha de la Nueva Terminal 2, incluyendo todos los sistemas tecnológicos, eléctricos, de seguridad, de equipajes, operacionales, entre otros; para salvaguardar los mejores intereses de la República de Panamá, la cual es tenedora del 100% de las acciones de esta empresa”, concluyó el comunicado.