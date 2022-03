Afectados por dietilenglicol no reabrirán en Divisa hasta que les den respuesta a sus peticiones María Elena Pascual Rodríguez, presidente capitular de la provincia de Coclé, manifestó a Radio Panamá que, aunque se reúnan en presidencia, no abrirán las vías hasta no obtener una respuesta positiva a sus solicitudes.

Manifestantes piden reuinirse con el presidente y autoridades de salud. Foto: Eduardo Vega