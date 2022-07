Agencia de viaje estafa a bailarines de la Academia de Danzas Folclóricas Francisco De León por la suma de $26,800

Un grupo de bailarines de la Academia de Danzas Folclóricas Francisco De León, de la provincia de Coclé, han sido estafados por la agencia de viaje Smart Travel Panamá, donde pagaron la suma de $26,800 para viajar a Lisboa a representar a Panamá en diversos festivales tanto en Portugal como en España.

El bailarín Lorenzo Castro, explicó este jueves en Radio Panamá, que un día antes del viaje (25 de julio) les notifican que no iban a poder viajar porque los boletos no fueron comprados y que no contaban con el dinero en estos momentos para un reembolso.

"Nosotros viajamos desde el interior hasta la capital y fuimos a la agencia, que está ubicada en el área de Juan Díaz y la señora Patricia Jiménez, quien es la dueña, nos dijo que ella se hace responsable, pero que ahorita no cuenta con ese dinero; nosotros lo único que queremos es una respuesta pronta y solución para poder ir a los festivales en Europa y representar a Panamá", expresó Castro.

Explicó que los 32 bailarines recurrieron a Smart Travel Panamá, ya que unos compañeros habían viajado anteriormente a Colombia con la misma agencia; ya era conocida.

Castro detalló que los festivales inician desde el 1 hasta el 15 de agosto y todavía siguen sin recibir una respuesta del dinero para poder gestionar los boletos del viaje.