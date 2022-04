Aida de Maduro aclara que el 50% de ingresos anuales por la extracción de cobre no resuelve el problema de la CSS

El Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social continúa en receso, debido a que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) no ha enviado el informe, el cual permitirá contar con una herramienta más precisa para tomar las decisiones en aras del fortalecimiento de los programas de la entidad.

Aida de Maduro, presidenta de la junta directiva de la CSS, manifestó que "no podemos esperar que se va a hacer magia en este estudio que nos va a proporcionar la OIT, porque en realidad va a reforzar, decir con los números, cuáles son las posibilidades que tiene la CSS. Esas mismas cifras, estados financieros y contribuciones son los que han estado estudiando los actuarios de la CSS como la Junta Técnica Actuarial, que ve el programa de IVM".

También se refirió al aporte del 50% de ingresos mínimos anuales por la extracción de cobre, anuncio que dio hace algunas semanas el presidente Laurentino Cortizo.

"La Caja de Seguro Social recibe aportes por mil millones de dólares para el tema de IVM, pero tiene que pagar cerca de dos mil millones al año en pensiones, y la verdad 175 millones no son los que harán la diferencia, sí es positivo y es un capital que se va a requerir; si no se van a usar medidas paramétricas, vamos a tener que buscar otras fuentes de ingresos. Esto es positivo, pero no es una solución al programa de IVM, es un paso en el camino correcto", explicó.