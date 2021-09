AIG crea la aplicación ‘Vacucheck Lite’ para verificar el código QR

El administrador de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, informó que dentro de algunas horas o mañana, viernes 24 de septiembre, estará disponible en Play Store la aplicación denominada “Vacucheck Lite”.

Detalló que esta nueva aplicación la podrán utilizar todos los restaurantes y comercios para verificar el estatus de vacunación de los clientes que vayan a ingresar a los mismos.

“Este aplicativo que hemos desarrollado es para que pueda ser utilizado por cualquier tipo de comercio para leer el código QR, esto no tiene ningún costo ni lo va a tener. La persona solo tiene que acceder y estar anuente de que quiere compartir con el que le va a leer el código QR, si la persona no quiere el sistema no hay manera de que pueda validarlo y tampoco lo pueden hacer con el número de cédula”, explicó.

Oliva expuso que para el uso de “Vacucheck Lite”, recomienda que el comercio le pida la cédula, y al momento de escanear el código QR le va a aparecer el número de cédula, el nombre de la persona y si posee el esquema completo de vacunación.

El administrador de la AIG reiteró que con esta aplicación no se compartirá ningún tipo de información a terceras personas, todo se mantiene de manera confidencial. “No informa ni siquiera cuál es la casa farmacéutica con la que le colocaron la vacuna, simplemente indica si la persona posee el esquema completo de vacunación, esto quiere decir que tenga las dos vacunas más los 14 días después de la segunda colocación”, precisó.

Para la siguiente semana, se tiene previsto que esta aplicación esté disponible para iPhone.