Alcalde Alex Lee, argumenta que los gastos de movilización son para caminar las comunidades y buscar votos

El alcalde de Colón, Alex Lee, defendió la mañana de este jueves los gastos de movilización de los representantes y alcaldes.

De acuerdo con Lee, un gasto de movilización no es un salario, “no es un ingreso es una herramienta de trabajo y eso lo dice claramente gastos de movilización, eso esta debidamente reglamentado en la ley de presupuesto de cada uno de los municipios”.

Al recordarle a Lee que los municipios tienen automóviles y conductores respondió que los gastos se pueden utilizar en la alimentación del equipo que viaja con el alcalde a trabajar en las comunidades.

Según Lee, esos gastos se utilizan porque aquí todo el mundo camina sus comunidades, sino no ganaran nuevamente. "Alcalde que no camina, representante que no camina queda perdiendo en su corregimiento", dijo.

Recordó que la Autoridad Nacional de Transparencia es la que fiscaliza todo lo relacionado a los gastos en los municipios.

Las declaraciones de Lee surgen luego que el procurador de la Administración, Rigoberto González, confirmó que reanudó las pesquisas relacionadas con la denuncia presentada por el manejo de fondos públicos asignados a las autoridades de los gobiernos locales para gastos de movilización.

Según datos de la Contraloría General de la República, los gastos de movilización para los alcaldes y representantes del país cuestan $1 millón 26 mil al mes, o $12.3 millones al año.

El contralor general de la República, Gerardo Solís, informó el 18 de enero que giró instrucciones a la Dirección Nacional de Fiscalización General para que realice una evaluación de los salarios, gastos de representación, movilización y dietas de los alcaldes y representantes.