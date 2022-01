Alcaldes de Herrera extienden por 15 días más suspensión de actividades

Los alcaldes herreranos acordaron la tarde de este martes, extender por 15 días más la suspensión de bailes, cantaderas, discotecas móviles, conciertos, entre otras actividades, a realizarse del 19 de enero al 2 de febrero en toda la provincia de Herrera.

Este martes se vencieron los primeros quince días, de allí que los alcaldes volvieron a reunirse en la Gobernación de Herrera.

El alcalde de Chitré, Juan Carlos Huerta, vocero del grupo, dijo que tras analizar las estadísticas de la Covid-19 en Herrera, se acordó prorrogar la medida.

No obstante, Huerta aclaró que las actividades no transitorias, que se realizan en locales fijos también deberán ajustarse a los horarios de domingo a jueves hasta las 12 medianoche, mientras que los días viernes y sábado el horario será hasta las 2:00 a.m.

Una vez vencido el plazo, los alcaldes volverán a reunirse confiando en que para esa fecha la cantidad de casos positivos de Covid hayan bajado, indicó.

Hasta este lunes, Herrera manejaba 2 mil 647 casos activos de coronavirus, de los cuales 54 se mantienen hospitalizados, tres de ellos en Unidad de Cuidados Intensivos.

El alcalde de Chitré dijo que se continúa con el barrido de vacunación en el circuito 6-1 y que esta semana llega a los circuitos 6-2 y 6-3.