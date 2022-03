Alcaldes y representantes recibirán entre 500 a 1200 dólares para gastos imprevistos justificados

Luego de anunciar la suspensión de los gastos de movilización a alcaldes y representantes, el Contralor Gerardo Solís manifestó que están creando un manual de procedimientos para capacitar a estos funcionarios y que gasten con responsabilidad el presupuesto que se asignará para lo que ahora se conocerá como "gastos imprevistos".

“No hay gastos de movilización, en el presupuesto del Estado están los fondos, los tienen que usar en otra cosa, los pueden usar para otra cosa, pero lo tienen que usar correctamente", dijo.

Solís manifestó que los alcaldes y representantes recibirán entre 500 a 1200 dólares en gastos imprevistos mensuales, siempre y cuando lo justifiquen. Estos funcionarios deberán hacer informes de rendición de cuentas basados en los estándares de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).

"Si en un mes los justifican porque lo necesitan (pueden usarlo). No pueden usar los fondos si no nos rinden cuentas", precisó al revelar que espera reunirse con los alcaldes y representantes la próxima semana e iniciar las capacitaciones.

“Yo no soy cosita fácil de comer para alcaldes y representantes, si ustedes pueden entender el peso que tiene la Contraloría cuando hace su fiscalización bien y no importa que nadie lo reconozca, porque este es un puesto muy mal reconocido, y es uno de los puestos más ingratos porque nadie te lo reconoce y nadie te agradece, no lo estamos pidiendo, nosotros estamos trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer", sostuvo el contralor.