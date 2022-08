Alertan sobre temporada de aves migratorias desde Norte a Suramérica

El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó a la industria aeronáutica sobre el inicio de la temporada del paso por el territorio nacional de aves migratorias desde Norte a Suramérica.



Con motivo del inicio de la temporada de aves migratorias, el departamento de Control de Fauna del Aeropuerto Internacional de Tocumen emitió una alerta a los integrantes de la Red de Advertencia Temprana, Torre de Control, Centro de Gestión Operativa, Aerolíneas, Handlers (Servidores de las Aerolíneas en tierra), y escuelas de aviación, a fin de prevenir la ocurrencia de impactos con las aeronaves y otros incidentes de riesgo para el transporte aéreo. Se prevé que este año la temporada migratoria de aves se extenderá desde el mes de septiembre hasta mediados de diciembre.



Melissa Hinds, jefa de Control de Fauna en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, explicó que, con la llegada del otoño al hemisferio norte, millones de aves migratorias provenientes de Norte América realizan su travesía migratoria desde Canadá, Estados Unidos y México, pasando por Panamá hasta los países del Sur, para evitar las condiciones hostiles del invierno.



“La ubicación geográfica de Panamá sirve como un puente biológico para las aves durante su migración. El fenómeno natural es monitoreado por expertos del Aeropuerto Internacional de Tocumen en conjunto con otras instituciones, grupos de observadores de aves y Organizaciones No Gubernamentales que llevan un registro de las cantidades, fechas, horas y especies de aves que sobrevuelan en las aproximaciones del aeropuerto, con el fin de mitigar de forma oportuna las posibles afectaciones a las operaciones aéreas”, destacó Hinds.



Según los datos del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la temporada migratoria de aves 2021, los primeros avistamientos se registraron el 5 de septiembre, mientras que el último reporte el 2 de diciembre en alturas que van desde los 15 a los 3,500 pies de altura. Los ciclos de mayor movilización de las aves rapaces se producen entre las 08:00 am y las 5:00 pm hora local dependiendo de las condiciones climáticas.



Entre las aves migratorias más representativas por tamaño y comportamiento que sobrevuelan el istmo están el halcón peregrino, el gavilán de swainson, las águilas ala ancha, el águila del Misisipi y el gallinazo cabecirrojo, siendo este último el de mayor riesgo para las operaciones, por ser el grupo más abundante y de mayor tamaño.



La migración de estas y otras familias de la avifauna, es un evento natural que no puede evitarse. Para mitigar riesgos de colisión con las aeronaves, durante la migración se utilizan elementos pirotécnicos para despejar los espacios operativos sin causar afectación física a las aves.