Alex Lee comparece ante la Fiscalía Electoral para responder sobre gastos de movilización y uso de fondos públicos

El alcalde de Colón, Rolando Alex Lee, acudió la mañana de este lunes, voluntariamente a la Fiscalía General Electoral (FGE) para responder por una investigación en su contra por presunto uso de fondos públicos en política y gastos de movilización.

La FGE lo había citado para el 14 de febrero, pero Lee no acudió. El fiscal encargado de su caso Manuel Del Cid, lo esperaba este lunes, 21 de febrero, luego de que lograra notificarlo, en un segundo intento para que compareciera.

"Nos estamos acercando a la Fiscalía Electoral para rendir declaraciones de investigación de oficio, junto con mi abogado defensor, Víctor Almengor y venimos a cumplir con nuestro deber del que no la debe no la teme. Vamos a darle la oportunidad a la Fiscalía de que investigue, que ese es su trabajo, y nosotros sabemos que no hemos incurrido en ningún delito electoral y nos ponemos a disposición de la Fiscalía Electoral", sostuvo.

Lee reiteró que le dará todo el apoyo a la Fiscalía Electoral, "porque aquí no hay ningún delito electoral".

El pasado 21 de enero, cuando la FGE anunció que le abrió una investigación, el alcalde colonense dijo que iría “voluntariamente”. Un día antes había confesado que las autoridades locales usan los fondos de movilización (en su caso $3 mil 500 al mes) para caminar en las comunidades y reelegirse en sus cargos.

Lee recibe $3 mil 500 al mes en gastos de movilización, mientras que 13 de los 15 representantes de su distrito cobran $5 mil en ese rubro, de acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República.

En su momento, el alcalde de Colón declaró: “los gastos de movilización se utilizan, porque aquí todo mundo camina en sus comunidades. Si no, no ganaran nuevamente y alcalde que no camina, representante que no camina, queda perdiendo en su corregimiento”. Entonces, un reportero le repreguntó que si con eso estaba afirmando que los fondos se usan para salir nuevamente electos. Su respuesta fue: “esa es la interpretación que ustedes le dan, ese gasto de movilización nosotros lo vemos como una herramienta de trabajo para servirles a nuestras comunidades”.

Según la Contraloría, los gastos de movilización para los alcaldes y representantes del país cuestan $1 millón 26 mil al mes, o $12.3 millones al año.

A raíz de este escándalo, el 24 de enero la Contraloría anunció que desde el 20 de enero había ordenado suspender los gastos de movilización e iniciaba una investigación sobre su uso. Se desconoce de sus avances.

La FGB ha pedido informes a la Contraloría y a la Dirección de Tesorería del Municipio de Colón sobre los montos recibidos por el alcalde en gastos de movilización y su desglose.

El Código Electoral establece que los bienes y recursos del Estado no deben usarse en beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos políticos.