Alida Spadafora: 'No hemos entendido o no nos importa que hagamos daño a la naturaleza y a nuestro entorno en general' Se refirió al tema del nuevo contrato con Minera Panamá y a Cerro Patacón, manifestando que esto lo vemos como un desastre, en donde no pareciese que estamos avanzando.

Alida Spadafora, especialista ambiental. Foto: Radio Panamá