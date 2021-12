Amado Arjona se presentó al Ministerio Público para aclarar que no es el esposo de la jueza que absolvió a Martinelli

Amado Arjona acudió este lunes, de manera voluntaria, al Ministerio Público (MP) para aclarar que es la persona que aparece en un video que circuló sobre una supuesta reunión del expresidente Ricardo Martinelli, poco antes de que fuera declarado no culpable en el caso pinchazos.

Arjona fue acompañado de su abogado, Kevin Moncada, quien al llegar al edificio Avesa manifestó que: “Venimos a aclarar lo que ya la Fiscalía Anticorrupción sabe, porque ya entrevistaron al personal que labora en el club y todos le han dicho que ese es un señor asiduo del lugar, es decir que ya la Fiscalía sabe que va a tener que archivar este proceso que fue originado por un video con contenido falso”.

“Cuando la Fiscalía archive la investigación que ha dejado en ridículo al Ministerio Público, porque la va archivar, nosotros vamos a exigir que se abra una investigación criminal en contra del medio Foco por la comisión del delito de simulación de hechos punibles”, agregó el letrado.

Moncada afirmó que: “Él no es el esposo de ninguna jueza, y ya la Fiscalía sabe que todo el video es falso. La Fiscalía sabe que en ese lugar no estuvo el esposo de ninguna jueza”.

Por su parte, Arjona, al ser cuestionado sobre qué hacía ese día en el lugar, dijo: “soy un cliente asiduo, voy hasta tres veces por semana. Socio no soy, pero todos en el lugar me conocen. El expresidente solamente me saludó y si me saluda de nuevo, lo vuelvo a saludar”.