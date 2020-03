AN pospone ratificación de algunos nombramientos para la junta directiva del Metro de Panamá

Celia Douglas

La Comisión de Credenciales, Reglamento Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales tenía contemplado atender el nombramiento de Jorge Luis Quijano como director y presidente ante la Junta Directiva del Metro de Panamá, pero fue pospuesto para la próxima semana.

Zulay Rodríguez, diputada del PRD reiteró no estar de acuerdo con esta ratificación e incluso dijo que en conversaciones con otros colegas diputados de la bancada de Cambio Democrático y Panameñistas le indicaron que votaran en contra al llegar este nombramiento al pleno.



Juan Diego Vásquez, miembro de esta comisión dijo que respeta la designación del presidente, pero causa muchas dudas, por lo que es necesario reunirse para escuchar y entender, y luego tomar una decisión de ratificarlo o no.



Jorge Luis Quijano a su llegada a la Asamblea Nacional indicó que siempre está preparado para someterse a cualquier tipo de cuestionamiento y no es algo que representa riesgo, ya que el que no la debe no la teme.

Detalles del informe con Manuel Espinosa