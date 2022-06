Ana Matilde Gómez considera que 'hay una crisis política profunda en el país que es irreversible'

Este viernes se cumplen los tres años de gestión del presidente Laurentino Cortizo y la Asamblea Nacional escogerá a su nuevo presidente, para la exprocuradora y exdiputada, Ana Matilde Gómez, hay una crisis política profunda en el país que es irreversible. Al mismo tiempo, señaló que el Gobierno ya no puede con la cantidad de problemas que se le ha venido encima.

"Hay muchas protestas, hay demasiados cierres de calles, hay mucha insatisfacción y el músculo de tu articulador que son tus diputados, no te están ayudando en lo absoluto; es más, no sabemos si ellos son parte de las protestas", remarcó.

Añadió que "la gente se hartó de ver que el sacrificio no era compartido y si había sacrificio por qué no lo explicas transparentemente y hablas (Nito Cortizo). Hay una serie de males que aquejan a las familias que cuando ven las respuestas del gobierno sienten que del otro lado no ha habido esa conexión para que haya sacrificio compartido".

Según Gómez, no es malo que la Asamblea tenga autonomía en la elección de sus jerarquías internas y hacer contrapesos en el balance del poder, pero eso no está ocurriendo: "es medición de fuerza". A su vez, indicó que la descomposición de los partidos políticos en general es el tema de siempre.