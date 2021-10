Ana Matilde Gómez dice que proyecto de fallo sobre caso ‘pinchazos’ puede causar desánimo, principalmente a los testigos

La exprocuradora Ana Matilde Gómez se refirió la mañana de este martes al proyecto de fallo preparado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise ante la posibilidad de que el caso “pinchazos” sea anulado.

Indicó que este proyecto puede producir desánimo, particularmente a los testigos que han rendido y continúan rindiendo declaraciones en este caso en el que está involucrado el expresidente Ricardo Martinelli. “Por lo menos de persuadirlos porque esto llama al desánimo, el testigo podría preguntarse: ¿para qué me voy a meter? ¿para qué me voy a echar este enemigo?, esas reflexiones de desasosiego quedan en pensar que no hay una columna vertebral en la justicia que permita que todas las decisiones sean solo en derecho, esto lleva a que la gente no quiera colaborar con la justicia”, explicó.

Recalcó que el mensaje no es solo contra la justicia si no también del sistema país porque una de las columnas de la democracia es la independencia de su sistema de administración de justicia.