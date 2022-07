ANADEPO rechaza mesa en Ciudad del Saber, dicen que es un dialogo de "yo con yo"

Descontento total en la provincia de Veraguas es lo que provocó la instalación de la mesa de diálogo en la Ciudad del Saber.

Y es que luego de que el presidente de la república Laurentino Cortizo instalara la mesa de diálogo en la Ciudad de Panamá, las agrupaciones aglutinadas en la Alianza Nacional por los Pueblos Unidos (ANADEPO) lo emplazaron para que rectifique y se presente a las negociaciones en Veraguas, donde se instaló la primera mesa.

"Primero queremos dejarle claro al señor presidente de la republica: aquí no se puede estar burlando del pueblo, no reconocemos la mesa que se instaló en Panamá, en Ciudad del Saber una mesa de yo con yo. La mesa legítima es la que está aquí en Santiago de Veraguas", dijo el dirgente Luis Sánchez.

Destacó que en la reunión sostenida con la comisión enviada por el gobierno a Santiago no se legraro acuerdos, ya que insisten en la propuesta de congelar el precio del combustible en $3.95 y esto no lo aceptarán.

"Nosotros nos declaramos en sesión permanente, solicitamos un receso y mañana a las 10:00 de la mañana vamos a estar aquí nuevamente para que ellos maduren su propuesta", precisó.

Advirtió que para la reunión de mañana esperan que quienes vayan a negociar sean "personas con capacidad de resolver la situación". "Lo que pase de aquí en adelante es responsabilidad del gobierno y no de nosotros; esto no es culpa de nosotros pensábamos que hoy íbamos a terminar esto y que mañana íbamos a terminar la huelga; pero no", dijo.

Denunciaron que en Veraguas llegó personal sin capacidad de resolución de problemas mientras que en Ciudad del Saber donde no hubo representación del pueblo estaba todo el gabinete.

"¿Con quién se reunieron? sí todo el pueblo está en la calle; aquí estamos todos luchando todos los días; las fuerzas vivas del país están aquí en la provincia de Veraguas y en el interior de la República, aquí es donde están las fuerzas vivas", puntualizó.

INFORMACIÓN DE MARÍA FAJARDO.