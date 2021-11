Ángel Calderón: ‘Panamá hoy día es un depósito de droga, hay verdaderos carteles involucrados en estos temas’

Masacre en una discoteca, tumbes, rivalidades sangrientas entre pandillas, robo a mano armada dentro de un bus, una morgue llena y tiroteo en centros comerciales, son parte del panorama que están viviendo los ciudadanos en un país que pareciera ser cada vez más inseguro.

Ante estos últimos hechos delictivos, el exdirector del Sistema Penitenciario, Ángel Calderón, aseveró que el tema de los avances de la criminalidad y la delincuencia organizada cada vez se asienta más hacer del delito su forma diaria de vivir (la de los pandilleros).

“Ya las excusas de que estamos combatiendo, de que no pasa nada, que es una percepción, debemos pasar a un plano más efectivo, combativo y represivo porque con estos epítetos no se llega a nada debido a la realidad que vivimos. Esto nos lleva a tomar medidas radicales y quitarle esa camisa de fuerza a las autoridades, no podemos permitir que la delincuencia se tome el país. La ciudadanía debe darle un espaldarazo a las autoridades de forma agresiva y ponerle un alto a esto”, precisó.

Agregó que se debe ver el aspecto connotativo de esta situación, indicando que estas bandas poseen los recursos necesarios para hacer campaña y hacerle frente a cualquier tipo de acción o represión que se tome.

Calderón se refirió a la falta de espacio en la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), que también carece de recursos económicos para mejorar la labor. “Tú no puedes tener un sistema represivo y efectivo con un Instituto de Medicina Legal en muletas y sin recursos que involucra la presentación de pruebas periciales para determinar la responsabilidad penal de una persona; partiendo de allí, si no tienes esa herramienta cónsona con la realidad, hay deficiencias en el sistema investigativo y en el oral (juicio) porque los fiscales estarán andando en esa muleta si ya desde el inicio todo está mal”, subrayó.

El también abogado expresó que muchas veces dejan en libertad a estos delincuentes por la presentación de pruebas convincentes que llevan a tomar medidas de detención en contra de estas.

Respecto a la masacre registrada la madrugada del pasado viernes 29 de octubre, en la discoteca Espacio Panamá, el jurista reveló que la delincuencia panameña evolucionó hace 10 años y continúa evolucionando cada día más, ya que los panameños importan modelos y traen modelos extranjeros para ser aplicados en el país. “La delincuencia la están combatiendo entre ellos mismos (pandilleros), matándose uno al otro”, dijo.

“Panamá hoy día es un depósito de droga, donde tú vayas hay caletos no de 10 kilos sino de miles, de toneladas. Los incautamientos que se dan es parte de esa representatividad en cuanto a la penetración del crimen organizado en el crimen local”, apuntó Calderón.

Según el exdirector del Sistema Penitenciario, después de la invasión, en Panamá empezaron a aparecer muertos tirados en los corredores debido a los llamados tumbes, “aquí es bien sabido que existen organizaciones dedicadas al sicariato-no cuidan droga-son personas que contactas y le dices: ‘aquí hay $20 mil para que ejecutes a fulano’ y ese grupo se organiza y lo ejecuta”.

Aseveró que aquí hay grupos que negocian con colombianos y mexicanos, “pero el panameño tiene otra connotación a parte de esa, el panameño en un momento se ha convertido en un cartel. El tumbe no es para vendérselo al grupo rival, es para venderlo tú mismo porque ya ellos tienen su ruta y plataforma para mandar la droga a Europa, Estados Unidos. Aquí en Panamá hay verdaderos carteles, carteles panameños involucrados en estos temas, son temas de grandes ligas. Lo ocurrido el viernes en la discoteca es de un cartel de grandes ligas”.