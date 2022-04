ANTAI dice que no tiene facultad para investigar si Carrizo utilizó fondos del Estado para propaganda política

Luego de que ayer el vicepresidente y canciller de la República, José Gabriel Carrizo, apareciera en el canal de televisión estatal Sertv emitiendo un mensaje político dirigido a los miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Elsa Fernández, aseguró que no tiene la competencia para abrir un proceso en su contra.

Carrizo apareció en cadena nacional agradeciendo "a la virgen" la oportunidad de servirle al país.

Además agradeció a su formación política, el acompañamiento en la actual administración y afirmó que todavía tienen retos pendientes, como el desabastecimiento de las medicinas y consolidar el financiamiento del plan Panamá Solidario; pero sin hacer referencia alguna a las candidaturas inscritas ni a los aspirantes.

“En la vida hay que tomar decisiones. Siempre haré lo correcto… no lo fácil. Mis responsabilidades con el país y con todos los panameños no pueden ser suplantadas. Están por encima de cualquier aspiración. Todo tiene su tiempo y su momento”, mencionó Carrizo.

Fernández dijo que los 260 mil funcionarios públicos deben tener claro que lo que haga uno solo afecta al resto, por lo que es necesario manejarse con transparencia y ética.

“Tenemos que tomar en cuenta que a ANTAI tiene una legislación relacionada con todo servidor público; pero cada servidor público tiene su propia competencia, eso es importante que lo aclaremos. La ANTAI no tiene facultad directa sobre autoridades nominadoras, que están contempladas en el código judicial”, dijo al recordar que este tipo de investigaciones son cruzadas, es decir que un órgano del estado puede investigar y juzgar a otro y viceversa, por ejemplo, los diputados que no juzgan al presidente o no juzgan a los de la Corte, debido a que guardan relación con quien los nombra

Alegó que si el actuar de Carrizo se cataloga como una falta administrativa le competería al procurador de la Administración Rigoberto González realizar la investigación. Pese a que la ANTAI también podría investigar faltas administrativas la jurisdicción de ANTAI no alcanza al vicepresidente.