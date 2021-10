Ante constantes denuncias por ruido, residentes de San Francisco piden a propietarios de locales que los respeten

Los residentes de San Francisco están agotados de elevar quejas ante las autoridades por el ruido excesivo en varias calles del corregimiento, debido a presentaciones de bandas musicales y orquestas en establecimientos comerciales, por lo que piden a los dueños de estos locales que tengan un poco de respeto.

Facundo Kroeck, vocero de los residentes del área, expresó que la bulla se registra durante todos los días de la semana y a altas horas de la noche, impidiendo el oportuno descanso de las personas.

Indicó que en los edificios hay un eco que se torno molestoso y por más quejas que han elevado, ninguna autoridad les brinda una solución.

Además de estos constantes escándalos, otro de los problemas que denuncian los moradores es la invasión de algunos conocidos “foodtrucks” que se han adueñado de aceras y estacionamientos.

“Desde antes de la pandemia hemos venido denunciando esto y la autoridad no responde ante las quejas. Hemos ido a la Policía Nacional que está dentro de San Francisco y a la Junta comunal de San Francisco con el representante, Carlos Pérez Herrera, se han enviado cartas, se ha tratado de elevar a la Alcaldía de Panamá la queja para ver quién puede tomar las sanciones o tomar las medidas, ya que en la estación de policía ya no hay respuesta y en la junta comunal nos dicen que tomarán acciones, pero no pasa nada”, narró Kroeck.

Otro hecho que les aqueja es el tránsito de camiones o equipo pesado durante horas de la madrugada, entre estos, la recolección de la basura y el ruido les incomoda.

El vocero aseguró que no se oponen a la apertura de nuevos locales, ni están en contra de aquellos emprendedores que escogen San Francisco para abrir sus negocios ni mucho menos se oponen a la reactivación económica, solo claman por respeto con los moradores que llegan a sus casas cansados y madrugan a trabajar.

Entre las solicitudes que han puesto sobre la mesa los residentes de San Francisco, es que antes que una persona abra algún local en el sitio, las autoridades pertinentes puedan revisar todos los documentos y tener claro cuáles son las áreas específicas para las actividades que desarrollarán.

“En San hay varias cantinas o bares y están pegadas al lado de las escuelas, entonces no sabemos qué ley rige porque tenemos entendido que hay una ley que no permite esto”, señaló.

Kroeck pide que se cree la junta de Desarrollo Local para tener un poco más de poder ante las autoridades sin necesidad de pasar por toda la burocracia. “Hemos pedido que se multe y que se coloquen las sanciones a los locales, y se revisen los papeles de los negocios, lo que buscamos es la prevención de futuros problemas”, concluyó.