Ante culminación de flexibilización bancaria, Rolando De León asegura que ‘no habrá ninguna crisis’

Este jueves 30 de septiembre vence el plazo de la flexibilidad bancaria, anunciada en junio pasado por el Gobierno Nacional, por intermedio de la Superintendencia de Bancos de Panamá, junto con la Asociación Bancaria de Panamá.

Ante la incertidumbre de muchos panameños por esta situación, Rolando De León de la Asociación Bancaria de Panamá, expresó que el 30 “no es una fecha fatal”.

“Ese día simplemente vence el acuerdo bancario que nos pide a los bancos que si no se han hecho los contactos debemos reclasificar esos préstamos modificados de acuerdo con la normativa de préstamos que es el Acuerdo 4-2013, prácticamente reclasificarlos nuevamente dentro de la cartera en su condición original, pero eso no quiere decir que las personas no puedan seguir acercándose a sus bancos”, aseguró.

De acuerdo a los últimos informes que la Asociación Bancaria mantiene que corresponde a una data de hace dos semanas, en Panamá existen 14 mil millones de dólares que están bajo la categoría de préstamos modificados, “eso quiere decir que prácticamente la mitad de los préstamos modificados que hubo en algún momento en la parte más alta del periodo todavía falta que las personas y empresas se acerquen a hacer los arreglos”.

De León explicó que esta categoría denominada “préstamos modificados”, se creó para los préstamos que por alguna razón la persona no pueda realizar pagos por falta de trabajo o ingresos y se le hacía una clasificación especial dentro de los bancos para que los mismos no cayeran en un tema de mora, sino que se alargaban los términos y de esa manera los bancos pudieran seguir administrando el resto de las carteras.

El banquero instó a las personas que se acerquen a sus bancos. “El que aún no ha podido llegar a un acuerdo, debe hacerlo porque estamos a tiempo de resolver eso, todavía la cantidad de créditos que faltan por salir de modificados es alta, queremos seguir impulsando para que la gente pueda contactar a sus bancos porque aún hay alternativas”, reiteró.

Manifestó que no existe preocupación porque en la actual situación, los bancos han tomado las medidas y los niveles de liquidez están altos, “los bancos tienen reservas contrapréstamos que están bien alimentadas, en ese sentido, no habrá ninguna crisis. Los bancos tenemos que lidiar con esto, ayudar a los clientes, pero vamos a poder solventar esta situación. Ahorita ningún banco se encuentra en situación débil”.