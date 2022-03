APEDE: Hay que eliminar el fuero penal electoral

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Elisa Suárez se refirió al tema de la revocatoria del levantamiento del fuero electoral penal al expresidente Ricardo Martinelli y aseguró que esta figura no debería existir.

Durante una conferencia de prensa, en la que el gremio hizo un llamado al Gobierno del presidente de la República Laurentino Cortizo para que actúe frente a los diversos problemas que afectan al país y así evitar los cierres de calles por parte de transportistas, trabajadores y otros sectores del país, Suárez dijo que hay que eliminar el fuero penal por lo que este tema será llevado nuevamente ante la próxima mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales para que sea analizado.

“Hemos estado en contra del fuero penal, no es nada nuevo, los propios magistrados han estado en contra el fuero penal, fue una propuesta en la última mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales el fuero penal, no es por el fallo de hoy, es que no debe existir el fuero penal, simple y sencillamente no debe existir, no permitamos los espacios para que este tipo de cosas se den, por supuesto que tendremos que profundizar en estos temas pero hay que eliminar el fuero penal y lo volveremos a llevar a la próxima mesa de la Comisión Nacional de Reformas Electorales”, señaló la empresaria.

La decisión de levantamiento del fuero penal electoral al expresidente de la República Ricardo Martinelli, fue revocada, por el Tribunal Electoral, el pasado 23 de marzo.

El exmandatario continúa manteniendo el fuero penal lo que supone no puede ser juzgado.

Durante la conferencia de prensa de esta mañana, Suárez también exhortó a los trabajadores agremiados en el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) que desistan del llamado a paro pactado para el próximo 4 de abril.