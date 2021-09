Apertura de nuevas actividades dependerá del comportamiento del virus

Las autoridades de salud comienzan a ver los posibles escenarios para eventos masivos, la prueba d fuego fue el partido Panamá vs. Costa Rica, que fue el primer evento masivo que se realiza en el país en medio de la pandemia.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, expresó que se está a la expectativa de si hay un aumento o no, aunque todos esperan que no lo haya para continuar con la reapertura total del país.

Detalló que el mecanismo en que están ingresando los fanáticos al estadio es el interpuesto por la Federación Panameña de Fútbol, y continuará así hasta que ellos lo decidan.

Planteó que el código QR está siendo usado en otros países, para poder realizar actividades como estas.

A juicio de Sucre se han adelantado reuniones con Asociación de Bares y Restaurantes y otras organizaciones, así como puede haber un área libre de covid para vacunados, y otra área para personas no vacunadas, de tal manera que no se limite a si las personas están o no vacunadas, señalando que si todas las personas se vacunan el aforo se podría ampliar al 80%.

Informe epidemiológico

En el mundo se registran 196,542,468 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 221,714,585 casos positivos por COVID-19 acumulados y 4,585,211 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.1%.

Para el día de hoy en Panamá se contabilizan 446,796 pacientes recuperados, 229 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 460,073.

Se aplicaron 3,634 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 6.3%.

En las últimas 24 horas se han registrado 8 defunciones y se actualiza 1 fallecimiento de fecha anterior, para un total de 7,095 acumuladas, para una letalidad del 1.5 %.

Los casos activos al día de hoy suman 6,182. En aislamiento domiciliario se reportan 5,835 de los cuales 5,595 se encuentran en casa y 240 en hoteles. Los hospitalizados suman 347 y de ellos 259 se encuentran en sala y 88 en UCI.