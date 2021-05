Aplicación de la segunda dosis en el circuito 8-7 está programado por volumen de pacientes

Celia Douglas

Desde este miércoles hasta el 22 de mayo se realizará la aplicación de segunda dosis contra el covid-19 en el circuito 8-7, donde inocularán a 29, 954 personas entre adultos mayores de 60 años, embarazadas y docentes.

Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud explicó que en lugares como Bella Vista, San Francisco y Bethania se han dado aumentos de casos positivos del coronavirus por ser económicamente activos.



Se encuentran habilitados un total de 14 centros de vacunación distribuidos en los corregimientos de Calidonia, San Felipe, Curundú, El Chorrillo, Santa Ana, Betania y Pueblo Nuevo.

A su vez, el director habla sobre sanciones que se pueden aplicar por incumplir el uso de la pantalla facial y mascarilla en el transporte público.



Además del uso de la pantalla facial y la mascarilla juntas también se mantiene una campaña de no hablar, no comer, no tomar en el transporte público porque el virus se transmite por vía aérea.

Detalles del informe con Josué Villao