Aprueban en primer debate el Proyecto de Ley 544 sobre reformas electorales

La mañana de este jueves la Comisión de Gobierno y magistrados del Tribunal Electoral retomaron la discusión del proyecto de Ley 544 sobre las modificaciones al Código Electoral.

Durante la sesión, los diputados aprobaron en primer debate las reformas electorales y luego pasará a segundo debate ante el pleno de la Asamblea Nacional.

El Magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz indicó que se ha logrado consensos entre un 85 a 90% en este primer debate. “Si bien es cierto, llegamos a algunos consensos con los diputados de la Comisión de Gobierno sobre algunos temas puntuales como la participación política de la mujer, el fuero electoral, ha habido acuerdos, pero eso no significa que para el Tribunal Electoral esté cerrado el debate”, advirtió.

Mencionó que queda un “round” importante que es el segundo debate ante el pleno legislativo, sin embargo, el Tribunal Electoral continuará con la postura de seguir debatiendo, avanzando y mejorando la legislación electoral, aún en aquellos temas que han sido consensuados, pero que consideran que se pueden mejorar.

Confirmó que hay temas en lo que no se ha logrado consenso como la distribución porcentual del financiamiento público preelectoral y postelectoral. “Este tema lo seguiremos conversando con los 71 diputados al igual que el tema del fuero penal electoral, la participación política de la mujer y el otro tema es la adjudicación de curules”, expresó.

Añadió que la decisión de los diputados que conforman la Comisión de Gobierno tomó la decisión de mantener la norma sobre la adjudicación de curules como se encuentra descrita en el actual Código Electoral, a lo que Araúz indicó que para el TE la propuesta es que se respete el principio de representación proporcional, como lo establece la Constitución y que se mantenga la propuesta que hicieron en el proyecto de Ley 544.

“Vivimos en un estado de derecho, respetamos el derecho constitucionalidad de los diputados de aprobar las leyes de la República y reconocemos que ellos tienen la última palabra, y tenemos que respetar la Constitución, sin embargo, si no estamos de acuerdo y la sociedad no está de acuerdo, el presidente tiene la última palabra y puede vetar parcial o no parcial este proyecto, y si no se aprueba la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia en virtud de una demanda que cualquier ciudadano considere que estos artículos violan la Constitución”, concluyó.