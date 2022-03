Ariel Hughes: ‘Aquí no hay una planificación y estrategia para resolver el problema de las escuelas’

El ingeniero Ariel Hughes, vicepresidente de la Asociación Nacional de Padres de familia de Colegios Oficiales y Particulares de Panamá, abordó este martes la situación actual de varios planteles educativos que presentan daños en su infraestructura, y aseveró que el sistema educativo en nuestro país está mal y se encuentra en “cuidados intensivos”.

Agregó que le parece ilógico que en 24 meses (2 años), durante la pandemia, el Ministerio de Educación (Meduca) no haya realizada las mejoras pertinentes. "Habían encerrado a los chicos en la virtualidad por la urgencia sanitaria. Nosotros no podemos debatir eso, lo que estamos debatiendo es, cómo a dos años de una urgencia sanitaria los colegios no están listos", dijo.

“Aquí vemos que no hay una planificación ni estrategia para resolver este problema, nos vamos de excusa en excusas. Nosotros no les estamos haciendo un daño a los niños, el que le está haciendo el daño es el que no planifica, el que no lo resuelve y no lo arregla, nosotros no debemos aceptar lo menos malo, y creo que esto es lo menos malo. Dos años y todavía tenemos problemas serios”, sostuvo.

Comentó que para nadie es un secreto que no existe un sistema de mantenimiento como tal. "Hay un departamento de estructura y le dan mantenimiento a las escuelas, pero el mantenimiento no es preventivo".