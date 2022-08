Arroceros y el Mida aseguran que hay disponibilidad del grano

En una gira de trabajo en la provincia de Chiriquí, productores de arroz, agremiados en la Nueva Asociación de Productores de Chiriquí (Napach) y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), pudieron comprobar que hay suficiente arroz en cosecha, para abastecer el mercado nacional y se acabe la incertidumbre con el consumidor, sobre todo, con el arroz de primera, que había escaseado en los últimos meses.



Gabriel Araúz, presidente de Napach, aseguró que, en la provincia de Chiriquí todavía se están dando siembras considerables de arroz y desde los primeros días de agosto, se están dando las cosechas. Destacó que la provincia se encuentra en su etapa más alta de cosecha.



En una gira por el distrito de Alanje, se hizo un recorrido donde se pudo comprobar que, el tema del abastecimiento del arroz nacional es un hecho. Hay arroces que tienen más de 20 días de ser cosechados, aseguró Araúz.



El productor calificó como “una falacia, el decir que hay escasez, porque, todavía existe arroz del año pasado, ya entraron los 600 mil quintales de colchón y la producción nacional, ya ha aportado una cantidad significativa”.



Se debe exigir que no se dé, lo que se está dando con el arroz de primera, porque, ya hay arroz suficiente en los silos.



El presidente de los productores, confirmó que, hay mucha positividad, porque, “ha sido un año bueno, a pesar de algunas vicisitudes. Los rendimientos no fueron parecidos al año pasado, han sido rendimientos muy buenos”, pero en el arroz de riego, sí vaticinó que no se llegará al mismo hectareaje del año pasado, pero sí estarán muy cerca.



Por parte del Mida, Reinaldo Solís, director Nacional de Agricultura, hizo énfasis a la falta de arroz de primera en los supermercados. Dijo que, “este es un tema de Acodeco, pero de parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario estamos dándole seguimiento a la producción; la siembra y la cosecha”.



Solís destacó que, “llevamos 57 mil hectáreas sembradas a nivel nacional, de las cuales, ya se han cosechado, 2 mil 250, a nivel. Estamos en un 65% de las 90 mil hectáreas que se han proyectado para este año. Se está coordinando bien, aseguró Solís.



Según el funcionario, esta semana se espera que aumenten unas 3 mil 500 hectáreas de siembra, casi igual a la anterior que se sembraron 4 mil. Reconoció que hubo un desfase o atraso, producto de los cierres, pero ya se están recuperando los productores.



El funcionario concluyó que, “sí hay arroz, la cosechas se están dando, los arroces están llegando a los molinos, así que, ya depende de la industria en cómo va a distribuir la producción”.