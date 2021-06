Artistas vuelven al Teatro Balboa para exigir devolución de instalaciones

Celia Douglas



Un grupo de artistas regresó este miércoles a las inmediaciones del Teatro Balboa, en Ancón para manifestarse en contra de la decisión de ceder estas instalaciones para llevar a cabo audiencias pendientes por casos de alto perfil.



Sandy Correa, de la Asociación de Teatristas de Panamá, dijo que continuarán protestando cuantas veces sea necesario hasta obtener respuestas concretas del Ministerio de Cultura.



Correa indicó que la comunidad artística no tiene garantías de que el Teatro Balboa será devuelto en el tiempo acordado y mucho menos si en las mismas condiciones. Señaló que ya se había acordado una agenda cultural para el resto del año y ahora, sin acuerdos previos se les envió al Teatro La Huaca donde la cantidad de público que pueden recibir es menor.



Por su parte, Olga Paulette Thomas, destacó que las instalaciones que se les han asignado en el Centro de Convenciones Atlapa no son acordes con las condiciones que esperaban, sin dejar a un lado que ya había un acuerdo con el Ministerio de Cultura para que los artistas utilizaran el Teatro Balboa para sus presentaciones.



Las organizaciones de artistas dicen sentirse olvidados por las autoridades, pues indican que no han recibido una explicación fehaciente sobre los tiempos y los acuerdos alcanzados para llevar adelante audiencias en casos en casos de alto perfil a cargo del Órgano Judicial.

Detalles del informe con Sergio Rivera