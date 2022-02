Asamblea aprueba en segundo debate reformas de la Unachi beneficiando a la actual rectora

La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley 756 en segundo debate. El mismo reforma la administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

De aprobarse en tercer debate- lo cual se espera suceda mañana - se legalizaría la reelección de la actual rectora, Etelvina de Bonagas, por un próximo período, al igual que modificaría otros temas administrativos de la Universidad.

Al dar inicio a la discusión y leer el informe de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes -la cual aprobó en primer debate en proyecto de Ley 756- el diputado independiente Gabriel Silva, quien conforma la discusión, pidió la palabra y enfatizó que lo planteado en el informe era incorrecto.

“En las actas tienen que quedar claras las posturas de los diputados”, dijo Silva ante el pleno.

Aclaró que él personalmente votó en contra del artículo que ampliaría la reelección del puesto de la Rectoría. Además, dijo que votó en contra de que el proyecto de ley se elevara a segundo debate. “Entre más obstaculicen y traten de censurar a los diputados, más vamos a alzar la voz”, dijo Silva.

En cuanto al contenido del proyecto de ley, consideró que si bien se plantean avances en temas administrativos, la reelección crea un “matiz político que no podemos dejar de ver... Hemos visto que la Unachi en ese periodo de gestión, de 10 años, no ha avanzado”, manifestó Silva.

El pleno de la Asamblea se declaró en sesión permanente hasta terminar la discusión del proyecto de ley en cuestión. Algunos diputados perredistas hablaron a favor del proyecto de ley, y aseguraron que los artículos en cuanto a la permanencia del personal administrativo y el pago de primas de antigüedad para funcionarios de la Unachi eran positivos.

Por su parte, el diputado Edison Broce, también de la bancada independiente, calificó la iniciativa como “una ley hecha a la medida”. Sostuvo que la discusión de un proyecto de ley de este tipo “no puede pasar desapercibido”, y considera que el mismo no está haciendo aportes reales para el país.

Luego, el diputado Juan Diego Vásquez tomó la palabra para cuestionar la motivación de la ley. Fue extremadamente crítico del hecho de que la rectora actual de la Unachi no estuviera presente en el pleno para responder preguntas. “Ella no ha tenido la valentía para venir a esta Asamblea públicamente”, dijo. Sin embargo, aseguró la rectora sí ha ido a la AN. “La vi hablando con al menos una decena de diputados en una esquina del salón, susurrándoles al oído... Aquí estuvo, en la esquina, en los cuartos, en acuerdos de recámara. ¿Hablando qué? Yo quiero saber”, dijo Vásquez durante su intervención.

Tildó de “irresponsable” la forma en la que se estaba llevando a cabo el debate. Aseguró que el debate se ha tornado político por la forma en la que se ha llevado el mismo y por el contenido del proyecto de ley. “Me parece una vergüenza que se presentada que sea un proyecto de ley que tiene 10 artículos el que va a transformar la educación superior en Chiriquí.

Repetidas veces durante su intervención, Vásquez pidió al presidente de la sesión que verificara el quorum. Diputados de distintas bancadas entraban y salían del salón principal del Palacio Justo Arosemena mientras se llevaba a cabo la discusión. Eventualmente, luego de varios recesos, el presidente de la AN, Crispiano Adames, llamó a votación en segundo debate del proyecto de ley luego de que Vásquez terminara con su intervención. Inmediatamente la sesión se fue a un receso.

Dicho receso duró más de una hora. Diputados de la bancada oficialista se aglomeraron en la mesa principal del pleno mientras algunos hablaban por celular. Al retomar la sesión se procedió a la votación electrónica. El proyecto de ley fue aprobado a las 8:05 p.m. Adames se limitó a decir que los siete artículos fueron aprobados en segundo debate. No especificó con cuántos votos a favor se aprobaron los mismos.