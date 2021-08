Asegurados deben sacar cita para atención externa, y no saturar cuartos de urgencias

Orientar al ciudadano cuando acude al Cuarto de Urgencias de la Caja de Seguro Social (CSS), en busca de atención médica, es el objetivo que se ha trazado la Dirección Nacional de Atención Primaria.



La doctora Iranela Miranda, subjefa de esta dirección, explicó que los protocolos establecidos para cuando se recibe paciente esta clasificado en colores: verde, azul, amarillo, naranja y rojo, dependiendo de eso se determina si es urgencia o no.



“Sí es un paciente que presenta un problema de salud que no pone en peligro su vida, no se considera como urgencia; sin embargo, actualmente nosotros en el Cuarto de Urgencias presentamos lo que son los médicos dispensariales, que dan atención a este tipo de pacientes, pero lo que queremos que este paciente que no es urgencia migré a lo que es la atención en consulta externa”, señaló Miranda.



Explicó que como institución instan a los asegurados a sacar su cupo de "cita única", y no saturar los cuartos de urgencia con una situación clínica que realmente no amerita ser atendida allí.



Expuso que hay que tomar las medidas de aforo, pues ya no se puede tener las salas llenas de gente, porque nos expone a una situación de contagio y aún no ha salido de la situación de pandemia, entonces hay que garantizar la atención al paciente, pero de una forma ordenada y para esto el paciente debe sacar una cita.