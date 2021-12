Asesor del Minsa, Alessando Ganci: ‘No se está prohibiendo el acceso a ninguna playa’

Algunos alcaldes de diversas provincias han anunciado que no se permitirá el acceso a las playas en buses o paseos debido al incremento de contagios a causa de la Covid-19.

Sin embargo, el asesor del Ministerio de Salud, Alessandro Ganci, enfatizó que “no se está restringiendo nada”, y que las personas podrán acceder a las playas y a actividades al aire libre, solo que se debe cumplir de manera responsable en mantener los aforos y el distanciamiento social.

“Los paseos no tienen que ver con grupos familiares, y en esas ocasiones hay personas que se dedican a tomar licor, no hay un uso adecuado de las mascarillas. Las disposiciones sobre el uso de esas playas y paseos, es tema de las autoridades locales, lo que hará el Minsa es velar que las personas que estén allí cumplan con todas las medidas de bioseguridad, pero no se está prohibiendo el acceso a ninguna playa”, explicó.

Añadió que, si un policía ve un bus con la cantidad de personas no permitida y que no porten su mascarilla, se tendrá que actuar.

En cuanto a las ferias aprobadas y anunciadas por el Minsa este miércoles, reiteró que los que asistan deberán presentar su esquema completo de vacunación o el código QR, recordando que no se permitirán las actividades bailables y las discotecas.