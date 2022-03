Asistentes técnicos laboratoristas dicen que no hay 'voluntad' de las autoridades para el pago del nuevo ajuste salarial

Los asistentes técnicos laboratoristas han advertido de un posible paro de labores programado para el próximo 4 de abril.

Miembros de la Asociación Nacional de Asistentes y Auxiliares de Laboratorio Clínico (ANAALAC) explicaron que no han recibido el pago correspondiente al nuevo ajuste salarial que debían recibir el primer trimestre de este año, y de no responder a este compromiso por parte del Gobierno Nacional decretarán una paralización de labores.

Luis Bonilla, presidente de la agrupación, explicó que “el salario que vienen peleando hace dos años debe ser B/.925.00 como sueldo base, B/.80.00 de turno, B/.100.00 de cambio de categoría, B/.400 en bonos de productividad”.

“Hay un compromiso adquirido, no lo estoy inventando yo ni se inventó ayer, estamos hablando de prácticamente ocho meses, no hay voluntad. Aquí en este país vemos que para cualquier otra cosa sacan dinero de donde lo tengan que sacar y otras veces no tienen ni sentido, pero para nosotros que hemos estado desde el día uno en la pandemia no hay; esa es la molestia que nosotros sentimos”, expresó.