Asociación de Consumidores Libres de Panamá (ACL) señala que gobierno no debe ceder a presiones de transportistas

La Asociación de Consumidores Libres de Panamá (ACL), pidió al Gobierno cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y lo instó a no ceder ante las presiones de los transportistas.

“El fallo de la Corte Suprema de Justicia es definitivo, claro y ya está ejecutoriado. El periodo de aclaración no sólo ya venció, sino que la Cámara Nacional de Transporte (Canatra), no es parte de la demanda, así que no puede pedir ninguna aclaración, ya la propia Corte se los dijo”, puntualizó Raúl Eduardo Molina, presidente de ACL.

El fallo de la Corte declaró nula, por ilegal, la prohibición del pago en efectivo y la prestación de servicios de transporte a través de plataformas tecnologías fuera de las provincias de Coclé, Colón, Panamá y Panamá Oeste.

Tras ser consultado por los medios sobre este tema, el Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, recordó al país que “las decisiones de la Corte Suprema de Justicia son definitivas y se tienen que acatar”.

Al respecto, el presidente de ACL agregó que esperan que las autoridades jueguen su papel, que no cedan a chantajes y presiones. “Esta es la oportunidad para hacer cambios profundos y los consumidores estamos listos para ser parte de esta discusión”, remarcó.

El presidente de ACL manifestó que los transportistas están atentando contra los consumidores y desafiando al Gobierno con protestas y presiones para que todo siga igual, que no haya un cambio en el corrupto sistema de transporte.

“El sistema de transporte público en Panamá no funciona y no puede seguir secuestrado por los intereses y mafias de transportistas que todos conocen”, remarcó el representante de los consumidores.

Reiteró que el debate del transporte no puede ser a puertas cerradas entre autoridades y transportistas y exigimos que sea público, transparente y con la participación de los usuarios y consumidores.

Molina dijo que desde ACL quieren ser parte de esta discusión y que actualmente están modificando la propuesta de ley que habían dado a conocer para que sea más amplia y que genere un cambio profundo en el sistema de transporte.

A través de esta iniciativa, expresó Molina, se propone regular el sistema de transporte selectivo público y privado, eliminando la necesidad de las concesionarias como intermediaria entre los taxistas y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Sobre ACL

La Asociación de Consumidores Libres de Panamá (ACL), es una agrupación sin fines de lucro creada en 2005 para defender los derechos del consumidor consagrados en el artículo 49 de la Constitución de 2004, que en su parte pertinente señala:

“El Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre las características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere; así como a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno”.