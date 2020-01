Asociación de Trabajadores del IDAAN siguen denunciando despidos masivos en la entidad

Celia Douglas

Blexie Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores del IDAAN señala que es preocupante que cien compañeros fueron destituidos sin alguna prueba, desde que inicio el nuevo Gobierno porque supuestamente no cumplían con sus trabajos.

Sin embargo, explicó que se logró el reintegro de por lo menos el 30% de los despidos, probándole a la administración que los funcionarios no incurrieron en ninguna falta y que son necesarios para brindar el servicio.



La falta de equipo de trabajo para prestar el servicio ha mejorado según la trabajadora Mercedes Cigarruista, pero dice que en muchos casos no se dan abasto con la cantidad de reportes que reciben a diario.



Para Alejandro Haynes, Secretario de FENASEP es una situación que preocupa en cada cambio de Gobierno, porque a la fecha se registran más de 12 mil destituciones.



Las denuncias no solo son del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, también de Migración, Ministerio de Educación y Ministerio de Obras Públicas.

Detalles del informe con Josué Villao