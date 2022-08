Asociación Panameña de Marina pide a la AMP reconsideración de supuestos despidos injustificados

Una serie de despidos injustificados en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la expedición de licencias de navegación a personas no idóneas fueron denunciados la mañana de este martes 23 de agosto por trabajadores de la Asociación Panameña de Marina, quienes aseguraron que en estos despidos solo se detallan fundamentos legales de discrecionalidad.

Alberto Herrera Guardia, presidente de la Asociación Panameña de Marina, expresó que recientemente se dieron casos de escándalos dentro de la entidad y que "estas cosas solo pasan cuando no existen personas con experiencia y que hayan demostrado profesionalismo y honestidad".

"La incapacidad, inexperiencia e inadecuada verificación de documentos, dieron pie a hechos lamentables, donde se expidieron licencias de navegación a personas alrededor del mundo, sin contar con la certificación e idoneidad debida", dijo.



Destacó que con las actuaciones dentro de la Marina, Panamá está próximo a perder su hegemonía y reiteró que no entiende como se deshacen de personal con experiencia "el cual es clave en velar por un buen y responsable servicio".



"No entendemos como el Señor Administrador se deshace de personal clave para la institución ni tampoco conocemos que se hará para sustituir esa experiencia perdida, que de seguro aprovechará la empresa privada", insistió al solicitar una revisión y reconsideración de lo actuado en cuanto a los despidos se refiere .

Citaron lo que establece el Capítulo XII, sobre las Disposiciones Administrativas y de Gestión en su Artículo 153. Dice en parte… "La Autoridad Marítima de Panamá, en ejercicio de su autonomía, podrá establecer con independencia su organigrama y estructura de direcciones y departamentos, así como escoger, nombrar, trasladar de categoría o cargo, destituir a su personal y fijar su remuneración con absoluta independencia, de conformidad con su modelo de gestión por competencias, reglamento interno de administración de Recursos Humanos y el Manual Institucional de Clases Ocupacionales... Los funcionarios técnicos y administrativos de la Autoridad Marítima de Panamá tendrán estabilidad en sus cargos y no podrán ser destituidos, salvo que se compruebe una falta grave al Reglamento Interno de Administración de Recursos Humanos, dentro del marco de lo establecido en la Ley de Carrera Administrativa".