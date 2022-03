ATTT advierte que aumento anunciado por transportistas de Panamá Oeste es ilegal

Luego de que algunos transportistas de La Chorrera, en Panamá Oeste, indicaran que aumentarían desde esta semana el pasaje en algunas rutas de este distrito, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Ordóñez, aseguró que esto no es legal, ya que no existe una ley o decreto que así lo disponga.

"Existen leyes, existen decretos que te establecen cómo tú puedes hacer un alza del pasaje de los usuarios, ante nosotros no hay una solicitud formal presentada por las rutas de La Chorrera, por lo tanto no podemos hablar que el alza que están conversando ellos, en estos momentos, sea legal, no han cumplido con el procedimiento, eso no está avalado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terreste, por lo tanto no podemos cobrar esto si no pasa por este procedimiento", aseguró.

Sin embargo, algunos transportistas indicaron que el aumento en algunas rutas fue consesuado por los usuarios, tras una reunión con estos y que dicho acuerdo le fue elevado a la ATTT.

Ordóñez acotó que este viernes los dirigentes de la Cámara Nacional de Transporte (Canatra) y Consejo de Transporte del Interior (Cotradin) presentarán su propuesta ante la mesa técnica del transporte para ser analizada por las entidades presentes en esta discusión, las cuales deberán evaluar laspropuestas de aumento de pasaje u otras opciones que se planteen.