Aumentan voces que solicitan renuncia de Ministros de Salud por vacunaciones irregulares

Las denuncias sobre vacunaciones irregulares contra el Covid-19 no acaban, ahora otra publicación del diario La Prensa se dió a conocer que que el ex presidente perredista Ernesto Pérez Balladares confirmó que tanto él como su círculo familiar fueron vacunados en su casa porque “alguna consideración debe tener quien sirvió al país honestamente”.



José Blandón, Presidente del Partido Panameñista considera que el Presidente de la República debe actuar de manera enérgica con la destitución o renuncia del Ministro de Salud y la Ministra Consejera, sino su compromiso queda totalmente entredicho.



Balladares no guardó silencio a través de sus redes sociales manifestó lo siguiente: "Parece que la Mizrachi y el periodicucho en el país, no hay noticias importantes y recurren al bochinche. La razón por la cual pedí la cortesía no es de su incumbencia y se siguió el protocolo de vacunar el entorno"



Para Rebeca Yanis Orobio, presidenta de la Federación de la Asociación de Profesionales de Panamá la incapacidad demostrada durante toda la pandemia, no iba a ser la excepción en la etapa de vacunas.



Esta situación ha elevado las voces de solicitar la renuncia de los Ministros de Salud Luis Francisco Sucre y Eyra Ruiz, quienes han rechazado en diferentes ocasiones que desconocen algunos hechos.

