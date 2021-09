Aumento de la edad de jubilación sigue en la mesa del diálogo

“Eso sigue en la mesa de discusión, ese no es un tema que está resuelto”, contestó Aida Michelle de Maduro, presidenta de la Junta Directiva de Panamá de la Caja de Seguro Social (CSS), sobre la posibilidad de aumentar la edad de jubilación como una de las posibles soluciones a las tantas que tiene la institución y por la cual se está llevando a cabo un diálogo con varios sectores de la sociedad.

Sobre este tema, indicó que el mandato del presidente de la República fue que no va a haber medidas paramétricas, aunque reconoció que el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) está en un punto crítico. No obstante, agregó que no todos es el IVM, “todo lo que estamos hablando es sobre el programa de pensiones y del todo de la institución. Tenemos otros pilares donde si hay que trabajar”.

La presidenta también mencionó que en la mesa del diálogo se habla de tratar de adoptar las iniciativas empresariales que se puedan utilizar en los procesos que lleva adelante tanto la junta directiva como la institución.

De igual manera, De Maduro habló de la demora en los procesos como los de compra de medicamentos, que hay que acortar y fiscalizar, punto que consideró como un reto.