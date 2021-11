Aurelio Barría sobre absolución de Martinelli: ‘Juezas llegaron a esa conclusión por temor, incapacidad o corrupción'

El abogado y también víctima de los casos pinchazos telefónicos, Aurelio Barría, analizó la mañana de este jueves en Radio Panamá, el fallo de las tres juezas que por decisión unánime absolvieron al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, quien estuvo implicado en dicho proceso.

El jurista expresó que lo más sorprendente para las víctimas es que hubo una clara evidencia de que el Consejo Nacional de Seguridad adquirió por instrucciones y orden de la presidencia un equipo sofisticado para intervenir celulares y computadoras a distancia, aunque estén apagados, equipos que nunca fueron autorizados por un juez, por lo que se considera una violación a la intimidad y a la privacidad de las personas.

“En el juicio hubo constancia de que el Consejo de Seguridad grabó o tomó esas grabaciones y las mantuvo, y se las pasó a sus superiores. En muchas ocasiones ante medios de comunicación y reuniones públicas, el expresidente manifestó que tenía información de muchas personas en Panamá, entonces, ¿cómo recibía esa información sino era por interceptación y espionaje? Hubo testigos de personas que trabajaron en el Consejo de Seguridad que explicaron que ellos tenían la instrucción y orden superior de proceder con la interceptación de casi 150 ciudadanos”, mencionó Barría.

Agregó que el sistema que se utilizó para el espionaje no fue encontrado, puesto que los propios funcionarios del Consejo de Seguridad indicaron que después de las elecciones donde perdió el partido del expresidente Martinelli, cuyo candidato en ese entonces, era José Domingo Arias como presidente y Marta Linares como vicepresidenta, “fue llevado a las oficinas del super 99, en Río Abajo y allí se entregaron, no se sabe más nada de esos equipos”.

A consideración de Barría, el actor intelectual y la única persona responsable quedó absuelta. “Es increíble. ¿Por qué las tres juezas llegaron a esa conclusión?: por temor, pienso yo, su incapacidad o por corrupción o fue por las tres razones, esas son las respuestas de lo que uno siente que fue el resultado de este juicio que es lamentable y nos pone en el fondo de lo que es la confianza y credibilidad de la administración de justicia en Panamá, y nos pone en muy mal camino hacia el despeñadero donde ya nos encontramos, no hay una seguridad jurídica en nuestro país y eso tendrá sus consecuencias, no solo para el desarrollo económico e inversiones sino en el futuro de las próximas elecciones en 2024”, remarcó.

Manifestó que le impresionó positivamente la explicación del fiscal Alexis Medina en el último día de la audiencia de los descargos finales, donde por espacio de una hora, él documentó las pruebas, fue contundente y pudo demostrar que en todo el trayecto había constancia de las grabaciones, “nadie desconoce las grabaciones, no se negó que el Consejo de Seguridad lo haya grabado a uno, tampoco se negó que más de 150 personas estuvieran pinchadas, hay constancia de que se dio”.

El abogado siente que las jueces no evaluaron exactamente el hecho de que no hubiera una persona que pudiera probar que el expresidente Martinelli dio la orden, “pero cuando las cosas son obvias, y si yo soy el jefe de algo que se dio en una organización donde se reporta directamente donde yo soy el receptor de la información de espionaje que me dan, no solo la ordené, la permití y la mantuve, por ende, me hace responsable, no entiendo la respuesta y decisión de las jueces. Estas señoras se equivocaron”.

Precisó que este fallo puede afectar la imagen de Panamá, luego de que el hoy absuelto informara a la luz pública que él iba a ser el próximo candidato de su partido para las elecciones 2024.

“Toda persona tiene el derecho, pero ya nosotros vivimos un periodo de 2009 a 2014, periodo donde se conoce los niveles de corrupción que hubo en el país, las decisiones autoritarias que se tomaron, yo la califiqué como una dictadura civil. Tiene todos los recursos, pero el populismo y el clientelismo se impondrán en las próximas elecciones, ese es el riesgo que tenemos para este país. El futuro es bien incierto, y sencillamente considero y me hago eco de las palabras del abogado y periodista Rodrigo Noriega que dice que estamos ‘en un estado fallido’”, concluyó.