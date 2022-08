Autoridades de seguridad indican que más de 100 mil migrantes han cruzado la trocha del Darién

Panamá acogió la mañana de este martes el Foro Regional denominado "Desapariciones de personas migrantes en América Central y México", el cual es organizado por la Defensoría del Pueblo.

El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, expresó que mediante este foro, la entidad busca fortalecer la cooperación entre los estados, sociedad civil e instituciones nacionales de derechos humanos sobre acciones de identificación de restos y acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares, promover el cumplimiento de las recomendaciones y observaciones en materia de acceso a la justicia en caso de muerte y desapariciones, en el contexto de movilidad humana emitidos por los mecanismos internacionales de Naciones Unidas.

"Con este foro también buscamos que otros países de Centroamérciana, del Sur y del Caribe puedan aunar esfuerzos para poder determinar cuántas personas desaparecen en este largo camino que emprenden desde los países de origen hasta el país de destino (como nosotros en Panamá) y al país de destino final, que todos sabemos que es Norteamérica... Que Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, puedan compartir información y velar por esas personas que al sol de hoy, han pasado más de 100 mil por el Tapón del Darién", señaló.

Respecto a las desapariciones de migrantes, Leblanc indicó que solo se maneja un subregistro, pero no se puede determinar cuántas personas se embarcaron desde Necoclí o desde Capurganá hacia la selva del Darién.

Entre fallecimientos y víctimas de trata de personas

La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, reveló que en lo que va de este año más de 100 mil personas han pasado por Panamá y afortunadamente, no se registran desapariciones forzosas.

En cuanto a muertes, puntualizó que hay registro de cinco fallecimientos. "Recordemos que estas personas fallecen en la selva y cuando no nos notifican no sabemos cifra; sabemos cuando algún familiar nos notifica, de lo contrario no hay forma humana de saber", dijo.

Gozaine también mencionó que las operaciones de seguridad que ha realizado el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), ha dado con la recuperación de 365 personas que eran víctimas de trata de personas y hay más de 60 detenidos por diversos casos. Al mismo tiempo, recordó que estas investigaciones son llevadas por el Ministerio Público.

Creación de una unidad especializada

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, detalló que el Senafront ha confiscado 24 lanchas que se dedicaban a transportar migrantes de manera ilegal. "Estas han sido judicializadas y las personas han sido condenadas hasta 20 años de cárcel y son de nacionalidad colombiana. Las lanchas han sido decomisadas y se hace el trámite a través de las autoridades competentes", precisó.

Reveló que ese estamento de seguridad creó una unidad, cuyo nombre es Unidad de Apoyo Humanitario Especializado en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el tema de los migrantes, resaltando que esta unidad no existe en otros países.

Pino aclaró a la ciudadanía que Panamá solo es un país de tránsito, Panamá no origina migración.

En este foro participan los procuradores y procuradoras de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana, así como expertos conferencistas de la región, incluyendo México.

El foro es organizado por el Consejo de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones exteriores, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.