Autoridades italianas liberan a Adolfo de Obarrio

Por Sergio Rivera

A una semana de su detención en una calle de Milán, las autoridades italianas resolvieron poner en libertad a Adolfo de Obarrio, exsecretario privado del expresidente de Panamá (2009-2014), tras una solicitud de su defensa legal.

Desde que fue detenido, a solicitud de autoridades panameñas para que comparezca ante los tribunales por procesos pendientes en el país, sus abogados en Italia interpusieron una serie de acciones para lograr su libertad y evitar la extradición a Panamá.

Según se pudo conocer, el abogado Gabriele Minniti argumentó que Adolfo de Obarrio es ciudadano italiano desde el año 2015 y que desde su punto de vista, la extradición no sería posible debido a que el Tratado de Extradición entre Panamá e Italia no ha sido ratificado por la Asamblea Nacional, por lo cual no tendría vigencia en estos momentos.

En Panamá, Victor Collado, quien ha asumido la defensa de Adolfo de Obarrio, dijo que este medio que el Tribunal de Milán ordenó su libertad, pero hasta el momento no se le ha comunicado si goza de medidas especiales dentro del territorio italiano.

Collado resaltó que el Tratado de Extradición firmado entre autoridades de Panamá e Italia en 2013 no ha sido ratificado por el Órgano Legislativo. Existe otro que data de 1930 que no es aplicable para ciudadanos panameños que estén en Italia ni viceversa.

Adolfo de Obarrio mantiene varios procesos pendientes en Panamá. Su nombre salió a relucir en el 2014 en medio de investigaciones relacionadas con irregularidades en el uso de fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN). A finales de ese año salió del país con destino a los Estados Unidos y desde entonces no ha retornado para hacer frente a las causas en las que se le menciona.