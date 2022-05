Avicultores reportan pérdidas por encima de $100 mil debido a apagones en Panamá Oeste

Pérdidas económicas que superan los $100 mil dólares han reportado productores avícolas en la provincia de Panamá Oeste, debido a las fluctuaciones eléctricas que se registran con gran frecuencia en esta área del país.

Carlos Espinoza, uno de los productores afectados, aseguró a Radio Panamá que las afectaciones que tienen los avicultores son cuantiosas debido a la falta de suministro de energía que les provoca daños “grandísimos a los equipos electrónicos”.

Destacó que solamente el año pasado perdieron 50,210 aves que estaban listas para la venta, lo que les generó una perdida superior a los $100 mil dólares de inversión.

Espinoza manifestó que es consiente que estos constantes apagones no solo afectan al sector avícola sino a todos los moradores del sector Oeste, y denunció que esta es una situación de vieja data y se da en forma reiterada debido a que la empresa distribuidora de energía Naturgy, no se hace cargo de la poda, ni mantenimientos preventivos de la red de energía.

“Es una situación que ya viene de arrastre y radica más que todo en la falta de mantenimiento de la red de energía eléctrica, la falta de podas. Sería meterle algo más de empeño de parte de la empresa distribuidora Naturgy para que mantenga las líneas en buenas condiciones”, dijo al revelar que se encuentran realizando los trámites necesarios ante la Autoridad de los Servicios Públicos para que se les de respuesta, sin embargo, el proceso es engorroso.

“Esa subidera y bajadera de escaleras, y es costoso los trámites de abogados... Nosotros esperamos el de la empresa distribuidora Naturgy, para que nos cubra los gastos que incurrimos que se haga responsable de la pérdida, lo que iba a generar eso no importa eso ya se perdió, pero que por lo menos me reconozcan los $100 mil y tantos que tuve que pagarle a la empresa para la que laboro”, precisó, al insistir en que hasta que Naturgy no haga las podas correspondientes y los mantenimientos preventivos esta situación va a continuar.